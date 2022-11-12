Из-за изменения устава "Нафтогаза" Чернышову придется декларировать свои доходы - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции отреагировало на решение Кабинета министров от 3 ноября, принятое для обхода антикоррупционного ограничения, установленного для назначения экс-чиновников руководителями госкомпаний, в случае со сменой главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Напомним, что соответствующим постановлением была утверждена новая редакция устава "Нафтогаза" с изъятием из него положения о том, что компания является юридическим лицом частного права.

В НАПК при этом говорят, что правительство ему ответило, что сделало это именно "в соответствии с рекомендациями" самого агентства. При том, как заключили в НАПК, в связи с этим должностные лица НАК теперь будут подпадать под антикоррупционные ограничения.

"После получения ответа от правительства и анализа внесенных изменений НАПК приветствует "Нафтогаз" в дружной семье декларантов и подготовило полезные советы для декларантов-новичков", - говорится в сообщении.

В агентстве объясняют, что ввиду того, что "Нафтогаз" был создан во исполнение указа президента №151 от 25 февраля 1998 года и принимая во внимание его деятельность в сфере особого государственного интереса, он является юридическим лицом публичного права.

"А должностные лица юридических лиц публичного права являются субъектами декларирования. Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные обязанности (функции). То есть, не все работники НАК "Нафтогаз" Украины "должны декларироваться и подпадают под ограничения", - говорят в НАПК.

Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав, политической нейтральности, требования к поведению лиц, ограничения по использованию служебных полномочий или своего положения, а также ограничения в получении подарков.

Напомним, что распоряжением от того же 3 ноября Кабмин назначил главой правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, который накануне был уволен Верховной Радой с должности министра развития общин и территорий.

Нормы же закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам в течение года со дня увольнения устраиваться на работу в юридические лица частного права, если эти компании подпадали под их контроль или надзор до того (а Кабмин, членом которого был Чернышов, является единственным акционером "Нафтогаза").