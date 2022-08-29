Заместитель министра Галущенко не может быть директором "Оператора ГТС" из-за конфликта интересов, - эксперты

Минэнерго намерено назначить новым руководителем "Оператора ГТС Украины" замминистра энергетики Николая Колесника. Эксперты видят в таком назначении конфликт интересов.

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Министерство энергетики готовит ротации в руководстве "Оператора ГТС" – вместо Сергея Макогона министерство предлагает назначить и. генерального директора ОГТСУ замминистра энергетики Николая Колесника. Соответствующее письмо министерство уже направило в "Магистральные газопроводы Украины" - структуру, которая владеет 100% ОГТСУ, о чем сообщило издание "Экономическая правда".

Народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко говорит, что вопрос смены руководства "Оператора ГТС" уже давно актуален. "Нынешний менеджмент "Оператора ГТС", который имеет поддержку в комитете ВРУ и у определенных должностных лиц Нацкомиссии по регулированию энергетики, так есть все признаки, что он фактически сознательно довел до банкротства государственную компанию ОГТСУ. На ближайшем заседании Временной следственной комиссии мы будем рассматривать вопросы "успешности" работы "Оператора ГТС" и "успешности" управления этой компанией государством в лице Кабмина. Потому что там убытки, ноль дивидендов, огромные долги, небалансы газа, огромные премии и зарплаты - все признаки "успешности" менеджмента. Я не являюсь симпатиком правительства, но то, что единственный акционер имеет право назначать руководителей, сомнений у меня нет", – говорит Алексей Кучеренко.

Однако, по данным "Экономической правды", НАПК не очень положительно отреагировало на предложение Минэнерго по назначению Николая Колесника. В агентстве отметили, что если Колесник принимал участие в подготовке или принятии решений Минэнерго по деятельности ОГТСУ, то его назначение приведет к нарушению им требований Конвенции ООН против коррупции и п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона, а трудовой договор подлежит прекращению как незаконный.

Эксперты считают, что к мнению Нацагентства по предотвращению коррупции следует прислушаться.

"НАПК существует для того, чтобы к нему прислушались. Лучше слушать НАПК, чтобы предотвратить возможные проблемы, когда мы, например, хотим западную помощь, а нам говорят – смотрите, у вас сломана реформа корпоративного управления, и поэтому мы не будем помогать, пока не исправите ситуацию. То есть лучше таких ошибок не совершать. Нужно, чтобы не было никаких конфликтов интересов", - прокомментировал Сергей Фурса, экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital. По его мнению, если действительно есть конфликт, и это признает уполномоченный орган, который и должен такие конфликты признавать, то нужно слушать этот орган. "Так работает институциональность, главное – не персоналии, а институции и правила, и когда у вас есть институции и правила – страна движется в правильном направлении", – уверен Сергей Фурса.

Эксперт по энергетике, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев соглашается – в случае назначения Николая Колесника и.о. гендиректора ОГТСУ может идти речь о конфликте интересов.

"Если "МГУ" является акционером ОГТСУ, а сами "Магистральные газопроводы Украины" управляются Минэнерго, где и работает заместителем министра энергетики Николай Колесник, то НАПК прав – действительно, есть конфликт интересов. Раньше единственным акционером "МГУ" был Минфин, а теперь "МГУ" в подчинении Министерства энергетики с 2021. Так что да, в такой ситуации конфликт интересов есть. И сам Николай Колесник по своим обязанностям как раз отвечает за нефтегазовый комплекс. И получается, что НАПК прав, когда указывает на конфликт интересов ", – комментирует Геннадий Рябцев.

Напомним, 13 мая 2022 года Кабмин назначил Николая Колесника замминистра энергетики Германа Галущенко. До этого Колесник был начальником главного управления обеспечения функционирования нефтегазовых рынков Минэнерго, еще раньше – и.о. генерального директора Директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, газа и нефтепродуктов Министерства энергетики.