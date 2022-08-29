Заступник міністра Галущенка не може бути директором "Оператора ГТС" через конфлікт інтересів, - експерти

Міненерго має намір призначити новим керівником "Оператора ГТС України" замміністра енергетики Миколу Колісника. Експерти вбачають у такому призначенні конфлікт інтересів.

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Міністерство енергетики готує ротації у керівництві "Оператора ГТС" – замість Сергія Макогона міністерство пропонує назначити в.о. генерального директора ОГТСУ замміністра енергетики Миколу Колісника. Відповідний лист міністерство вже направило до "Магістральних газопроводів України" - структури, яка володіє 100% ОГТСУ, про що повідомило видання "Економічна правда".

Народний депутат України, екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко каже, що питання зміни керівництва "Оператора ГТС" уже давно на часі. "Нинішній менеджмент "Оператора ГТС", який має підтримку у комітеті ВРУ і у певних посадовців Нацкомісії з регулювання енергетики, так от є усі ознаки, що він фактично свідомо довів до банкрутства державну компанію ОГТСУ. На найближчому засідання Тимчасової слідчої комісії ми будемо розглядати питання "успішності" роботи "Оператора ГТС" і "успішності" управління цією компанією державою в особі Кабміну. Бо там збитки, нуль дивідендів, величезні борги, небаланси газу, величезні премії та зарплати – усі ознаки "успішності" менеджменту. Я не є симпатиком уряду, але те, що єдиний акціонер має право призначати керівників, сумнівів у мене нема", - каже Олексій Кучеренко.

Проте, за даними "Економічної правди", НАЗК не дуже позитивно відреагувало на пропозицію Міненерго щодо призначення Миколи Колісника. У агентстві зазначили, що якщо Колісник брав участь у підготовці чи прийнятті рішень Міненерго щодо діяльності ОГТСУ, то його призначення призведе до порушення ним вимог Конвенції ООН проти корупції та п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону, а трудовий договір підлягатиме припиненню як незаконний.

Експерти вважають, що до думки Нацагентства з питань запобігання корупції варто дослухатись.

"НАЗК існує для того, щоб до нього прислухались. Краще слухати НАЗК, щоб запобігти можливим проблемам, коли ми, наприклад, хочемо західну допомогу, а нам кажуть – дивіться, у вас поламана реформа корпоративного управління, і тому ми не будемо допомагати, поки не виправите ситуацію. Тобто краще таких помилок не робити. Потрібно, щоб не було ніяких конфліктів інтересів", - прокоментував Сергій Фурса, економічний експерт, фахівець відділу продажів компанії Dragon Capital. За його думкою, якщо дійсно конфлікт є, і це визнає уповноважений орган, який і повинен такі конфлікти визнавати, то потрібно слухати цей орган. "Так працює інстутиційність, головне - не персоналії, а інституції і правила, і коли у вас є інституції та правила – країна рухається в правильному напрямку", - впевнений Сергій Фурса.

Експерт з енергетики, директор спеціальних проектів НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев погоджується – у випадку призначення Миколи Колісника в.о. гендиректора ОГТСУ мова може йти про конфлікт інтересів.

"Якщо "МГУ" є акціонером ОГТСУ, а самі "Магістральні газопроводи України" управляються Міненерго, де і працює заступником міністра енергетики Микола Колесник, то НАЗК має рацію – справді, є конфлікт інтересів. Раніше єдиним акціонером "МГУ" був Мінфін, а тепер "МГУ" у підпорядкування Міністерства енергетики з 2021 року. Так що так, у такій ситуації конфлікт інтересів є. І сам Микола Колесник за своїми обов'язками якраз відповідає за нафтогазовий комплекс. І виходить, що НАЗК має рацію, коли вказує на конфлікт інтересів", - коментує Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, 13 травня 2022 року Кабмін призначив Миколу Колісника заступником міністра енергетики Германа Галущенко. До цього Колісник був начальником головного управління забезпечення функціонування нафтогазових ринків Міненерго, ще раніше - в.о. генерального директора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики.