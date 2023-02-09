Временным мэром Чернигова назначили секретаря горсовета

Черниговский городской совет 9 февраля возложил исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломако. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета. Всего на внеочередной сессии было рассмотрено восемь вопросов. Присутствовали же на заседании 31 из 42 депутатов.

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"Депутаты слаженно, фактически единогласно, проголосовали все вопросы повестки дня. Причина ее проведения — понятна. Я, как и подавляющее большинство черниговцев и все депутаты городского совета, был поражен решением Яворовского и Львовского апелляционных судов. Ими нашего городского голову лишили полномочий", — подчеркнул Ломако.

Руководитель города заверил, что курс местной властной команды после этого не изменится и город будет продолжать функционировать в обычном для всех жителей режиме.

При этом в горсовете сообщают, что во время заседания был объявлен и вынужденный перерыв из-за сообщения о заминировании муниципалитета. Однако после проверки специальными службами здания на предмет взрывоопасных предметов сессия была продолжена и все вынесенные вопросы были рассмотрены.

"Несколько заседание затянулось из-за не связанных с нами обстоятельств, но в стране идет война, поэтому такие вещи возможны. Это сообщение о заминировании, как и большинство таких звонков, сделаны из понятно какой страны или по ее заказу", - заявил Ломако .

Напомним, что в декабре Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал мэра Чернигова Владислава Атрошенко на 6800 гривен и лишил его права занимать должность мэра в год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.