Тимчасовим мером Чернігова призначили секретаря міськради

Чернігівська міська рада 9 лютого поклала виконання обов'язків міського голови на свого секретаря Олександра Ломака. Про це йдеться у повідомленні пресслужби міськради. Загалом на позачерговій сесії було розглянуто вісім питань. Присутні ж на засіданні були 31 з 42 депутатів.

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"Депутати злагоджено, фактично одноголосно, проголосували всі питання порядку денного. Причина її проведення — зрозуміла. Я, як і переважна більшість чернігівців, та всі депутати міської ради були вражені рішенням Яворівського і Львівського апеляційного судів. Ними нашого міського голову позбавили повноважень", — підкреслив Ломако.

Очільник міста запевнив, що курс місцевої владної команди після цього не зміниться і місто продовжуватиме функціонувати в звичайному всім мешканцям режимі.

При цьому в міськраді повідомляють, що під час засідання було оголошено і вимушено перерву через повідомлення про замінування муніципалітету. Однак після перевірки спеціальними службами будівлі на предмет вибухонебезпечних предметів сесію було продовжено і всі винесені питання були розглянуті.

"Трохи засідання затягнулося через не пов'язані з нами обставини, але в країні йде війна, тому такі речі є можливими. Це повідомлення про замінування, як і більшість таких дзвінків, зроблені зі зрозуміло якої країни або на її замовлення", - заявив Ломако.

Нагадаємо, що в грудні Яворівський районний суд Львівської області оштрафував мера Чернігова Владислава Атрошенка на 6800 гривень та позбавив його права обіймати посаду мера на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.