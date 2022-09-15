Мера Чернігова піймали на корупційному порушенні: в міськраді вибухнули обуренням діями НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративні протоколи, які стосуються конфлікту інтересів чи невиконання його законних вимог, стосовно ники посадовців.

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Зокрема, як йдеться у повідомленні агентства, протоколи через виявлення ознак порушень вимог закону про запобігання корупції отримав і Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

Зазначається, що він який надав вказівку водієві, який забезпечує його транспортне обслуговування, про необхідність вивезення автомобіля, що належить дружині Атрошенка, за межі території України, що становило його приватний інтерес.

У Державному бюро розслідувань також додають, що водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі і на бензин.

Йому закидають частини 1 та 2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Крім того, на заступника голови Дніпропетровської обладміністрації Максима Беспальчука склали протокол за частиною 1 статті 188-46 КпАП (невиконання приписів НАЗК). Вказано, що той не надав агентству запитувані документи.

В свою чергу, на колишнього начальника Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури Рівненської області Вадима Прокопчука, який одержав від іншої людини подарунок у вигляді 10 тисяч гривень, склали протокол за частиною 1 статті 172-5 КпАП (порушення обмежень щодо одержання подарунків).

При цьому на претензії до Атрошенка та візит представників НАЗК, які вручили йому протокол про порушення, відреагували у міській раді.

"Суть претензії — водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка, під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся. В цьому правоохоронці вбачають конфлікт інтересів, про який мав би повідомити міський голова. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова", - йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали скандал, коли мера не випустили за кордон, "позбавивши місто можливості" отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення.

"Далі — більше. Зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову, постійні погрози тощо. А тепер представники НАЗК з’ясовують чому, коли Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій", - розкрили деталі в мерії.

Там також заявили, що "спритність і хоробрість", яку проявили співробітники НАЗК в питанні Атрошенка, згодилася б силовикам у лютому-березні, коли російські війська проривалися в Чернігів.

"Ті, хто сьогодні "займаються тиском на мера, на початку війни служили в "батальйоні Монако". І лише, коли ворога вибили з Києва та Чернігівської області, ці "воїни" повернулися із європейських "котлів". І сьогодні, замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної допомоги на обласному рівні, силовики знову виконують політичні замовлення", - заявили в міськраді.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Росії, яке спричинило тимчасову окупацію міста, Атрошенко, який раніше представляв "Блок Петра Порошенка" (нині це "Євросолідарність"), був дуже популярним політиком в облцентрі: на чергових виборах у жовтні 2020 року його було переобрано мером на другий термін з результатом у 77,5% голосів при тому, що решта кандидатів отримала менше 5%. Після цього він став фактичним лідером регіональної партії "Рідний дім".