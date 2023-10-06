Мэра Сум Лысенко выпустили из-под ареста после внесения залога

Мэр Сум Александр Лысенко вышел из-под стражи, внеся 5 октября залог в размере 3 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда сообщает "Суспільне".

Напомним, что такую меру пресечения ВАКС определил для Лысенко 4 октября. За два дня до этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру, а также директору департамента инфраструктуры мэрии Сум Александру Журбе о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Лысенко с подчиненным задержали в момент получения одного из траншей взятки в размере 1,4 миллиона гривен. Им инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, что Лысенко является мэром Сум с 2014 года: сперва его избрали на внеочередных выборах, а в следующем году переизбрали на очередных. После админреформы 2020 года он был избран главой расширенной Сумской городской общины, которая теперь включает также 17 сел. Все разы Лысенко баллотировался от партии "Батькивщина".