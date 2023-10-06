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Мэра Сум Лысенко выпустили из-под ареста после внесения залога

Александр Лысенко, сумы
Александр Лысенко. Фото: сайт Сумского горсовета

Мэр Сум Александр Лысенко вышел из-под стражи, внеся 5 октября залог в размере 3 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда сообщает "Суспільне".

Напомним, что такую меру пресечения ВАКС определил для Лысенко 4 октября. За два дня до этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру, а также директору департамента инфраструктуры мэрии Сум Александру Журбе о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Лысенко с подчиненным задержали в момент получения одного из траншей взятки в размере 1,4 миллиона гривен. Им инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, что Лысенко является мэром Сум с 2014 года: сперва его избрали на внеочередных выборах, а в следующем году переизбрали на очередных. После админреформы 2020 года он был избран главой расширенной Сумской городской общины, которая теперь включает также 17 сел. Все разы Лысенко баллотировался от партии "Батькивщина".

Автор:
Тимофей Беспятов