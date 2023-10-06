Мера Сум Лисенка випустили з-під арешту після внесення застави

Мер Сум Олександр Лисенко вийшов з-під варти, внісши 5 жовтня заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Про це з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, що такий запобіжний захід ВАКС визначив Лисенку 4 жовтня. За два дні до того Національне антикорупційне бюро повідомило меру, а також директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Лисенка з підлеглим затримали у момент отримання одного з траншів хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. Їм інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що Лисенко є міським головою Сум з 2014 року: спершу його обрали на позачергових виборах, а наступного року переобрали на чергових. Після адмінреформи 2020 року його було обрано головою розширеної Сумської міської громади, що тепер включає також 17 сіл. Усі рази Лисенко балотувався від партії "Батьківщина".