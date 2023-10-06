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Мера Сум Лисенка випустили з-під арешту після внесення застави

Олександр Лисенко, суми
Олександр Лисенко. Фото: сайт Сумської міськради

Мер Сум Олександр Лисенко вийшов з-під варти, внісши 5 жовтня заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Про це з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, що такий запобіжний захід ВАКС визначив Лисенку 4 жовтня. За два дні до того Національне антикорупційне бюро повідомило меру, а також директору департаменту інфраструктури мерії Сум Олександру Журбі про підозру в хабарництві.

За даними слідства, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Лисенка з підлеглим затримали у момент отримання одного з траншів хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. Їм інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що Лисенко є міським головою Сум з 2014 року: спершу його обрали на позачергових виборах, а наступного року переобрали на чергових. Після адмінреформи 2020 року його було обрано головою розширеної Сумської міської громади, що тепер включає також 17 сіл. Усі рази Лисенко балотувався від партії "Батьківщина".

Автор:
Тимофій Бесп'ятов