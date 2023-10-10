В Сумах назначили исполняющую обязанности мэра после отстранения Лысенко

Исполнение обязанностей Сумского городского головы "на время отсутствия" мэра Александра Лысенко было возложено на управляющую делами исполнительного комитета Юлию Павлик. Как сообщают в мэрии, об этом говорится в распоряжении мэра №572-К от 6 октября.

Как отмечается на сайте мэрии, Павлик в 2019-2020 годах была помощником Лысенко как городского головы, в 2014-2019 годах - главным специалистом департамента коммуникаций и информационной политики, управления по хозяйственным и общим вопросам Сумского горсовета, а в 2012-2014 годах работала специалистом регионального центра дистанционного обучения Сумского государственного университета.

Напомним, что 9 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отстранил Лысенко от должности на два месяца. Об этом просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

До этого, 4 октября, ВАКС определил Лысенко меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти в случае внесения залога в 3 миллиона гривен, что и было сделано уже на следующий день. В свою очередь, как передает во вторник "Суспільне", разоблаченный вместе с ним директор департамента инфраструктуры мэрии Сум Александр Журба 10 октября также вышел из-под ареста, внеся залог в 1,476 миллиона гривен.

2 октября НАБУ сообщило мэру и Журбе о подозрении во взяточничестве. По данным следствия, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателя 2,13 миллиона гривен, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Отметим, что часть 4 статьи 368 Уголовного кодексу, вменяемая Лысенко, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Таким образом, в случае обвинительного приговора мэр лишится должности, ввиду чего президент Владимир Зеленский сможет образовать в Сумской общине военную администрацию и назначить ее начальником другого человека.