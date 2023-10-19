Зеленский заменил главу Берислава после ряда авиаударов по больнице. Им до сих пор был представитель партии Колыхаева

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Шаповалова с должности начальника Бериславской городской военной администрации Херсонской области, назначив на его место Александра Алчиева. Об этом говорится в распоряжениях главы государства №179 и №180 от 19 октября.

О причинах такого решения официально пока ничего не сообщается. Шаповалов, напомним, был назначен 1 ноября 2022 года. Сама же военная администрация в деоккупированном в то время городе и еще в 19 общинах Херсонской области была образована 27 октября прошлого года.

Напомним, что Шаповалов был избранным мэром, которого Зеленский решил оставить руководить городом после его деоккупации. На выборах 2020 года, будучи действующим (с 2015) мэром, он баллотировался от партии бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"

Напомним, что судьба самого Колыхаева уже больше года остается неизвестной. О его исчезновении в Херсоне было объявлено 28 июня 2022 года. До этого мэр четыре месяца, в том числе два месяца после захвата здания горсовета, находился в захваченном Россией облцентре, несмотря на практику репрессий россиян к другим украинским функционерам, и заявлял, что продолжает работать дистанционно.

Это уже второй случай замены представителей его партии на должностях начальников местных военных администраций. 12 сентября Зеленский уволил начальницу Высокопольской поселковой ВА Анну Шостак-Кучмяк, которая тоже была избрана главой общины от партии "Нам здесь жить!"

Вместо нее президент назначил Константина Стародумова. Таким образом, единственной представительницей этой политсилы на аналогичной должности остается начальница Великоалександровской поселковой ВА Наталья Корниенко.

Обстрелы Берислава

Напомним, что Берислав, расположенный на бывшем берегу Каховского водохранилища, после освобождения регулярно обстреливается российской армией, оккупирующей противоположную сторону Днепра. В частности, 5 октября оккупационные войска совершили прямое попадание в районную больницу авиабомбой, полностью уничтожив верхний этаж и частично уничтожив еще один.

Это была уже не первая попытка оккупантов разрушить объект: 1 октября авиабомбы упали на территории учреждения, из-за чего в нем и домах вокруг вылетели окна, а также был "поврежден объект критической инфраструктуры".

17 октября было сообщено, что российские военные снова атаковали авиацией больницу в Бериславе: пострадало терапевтическое отделение, в помещениях были выбиты окна и двери, повреждено диагностическое оборудование.

19 октября после очередного артобстрела города начальник областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что лично посетил разрушенную больницу и опубликовал видео, демонстрирующее последствия российских ударов.

"Это терроризм. Цинизм. Бесчеловечность. Уже не раз оккупанты били по этой больнице. Какая цель? Просто издевательства над местными, больными. Теми, кто уже и так пострадал из-за вражеских ударов. Посмотрите на эти стены, коридоры, палаты... Конечно, все отстроим, восстановим. Но от этих кадров сердце наполняется яростью", - прокомментировал он.

Кроме этого, отметим, что 13 октября в Бериславе в результате сброса вражеского дрона со взрывчаткой на автомобиль погибла молодая женщина, был ранен ее муж, 14 октября в результате артобстрела на балконе своей квартиры погибла еще одна женщина, а 19 октября враг выпустил по Бериславу 10 авиабомб: травмы получили две женщины.