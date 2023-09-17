Глава Херсонской области во время вторжения РФ Лагута умер. Его советник заявил о доведении до самоубийства

Бывший глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута 17 сентября скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях нынешний глава области Александр Прокудин.

"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", - кратко высказался он.

Что говорит бывший советник Лагуты

Впрочем, бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" (2014-2019) и депутат Херсонского областного совета (с 2020) от той же партии (переименованной в "Европейскую солидарность") Сергей Хлань, которого Лагута в мае 2022 года, уже после выезда из оккупированной Херсонщины, назначил своим советником по вопросам территориальной обороны, заявил на своей странице в Facebook, что экс-глава ОВА совершил самоубийство.

"Сегодня ночью в больнице умер Геннадий Лагута, его довели до самоубийства. Он был главой областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне (такие задачи не ставились до момента полномасштабного вторжения) и руководстве войсками", - написал Хлань.

По его мнению, обвинения Лагуты в предательстве и "бегстве" после захвата города Россией на подконтрольную Украине территорию необоснованны, поскольку центральные власти якобы игнорировали звонки главы региона в дни вторжения. В то же время, по словам экс-советника главы ОВА, тот, напротив, был "единственным, кто не сбежал из Херсона", обеспечив вывоз документов, блокировку электронных ключей и эвакуацию людей.

"У меня единственная претензия к Геннадию, что он не защищался. Молчал. Хотя ему было что рассказать интересного. Меня просил не распространять то, о чем мне рассказывал, но этому обязательно придет свое время. Кстати, именно поэтому с этой властью расследования первых дней войны никогда не будет. Потому что там такое полезет... Я уверен, что это все когда-нибудь станет известным всем. Это будет лучшая память о человеке, который на своей должности действительно немало сделал в первые дни вторжения", - написал Хлань.

Рокировки во власти в Херсонской области

Напомним, что 9 июля 2022 года Зеленский решил уволить Лагуту, который был назначен главой Херсонской области 26 октября 2021 года. На момент назначения он являлся заместителем председателя облсовета и кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №184 (Херсонская область).

Лагута баллотировался от партии мэра Херсона Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!" и конкурировал с кандидатом от "Слуги народа" и действующим главой ОГА Сергеем Козырем. Однако после замены на этом посту на Лагуту победил на выборах и стал депутатом Рады именно Козырь.

Преемник же Лагуты в должности главы области Ярослав Янушевич, назначенный Зеленским 3 августа 2022 года, продержался на ней менее полугода: уже 24 января он был уволен. Его место, соответственно, занял Прокудин.

Дело против Лагуты

В начале февраля Подольское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило Лагуте о подозрении в подделке документов и мошенничестве, совершенном для завладения автомобилем.

По материалам следствия, во время вторжения РФ весной 2022 года чиновник обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование для служебных целей, на что она согласилась.

Однако в июле чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил присвоить автомобиль через частного нотариуса (для чего была использована подробная подпись женщины) и фиктивная продажа машины руководителю патронатной службы Херсонской ОВА с обратной продажей Лагуте. Судя по сообщению Хланя, этой женщиной является жена Колыхаева.

Судьба соратника Лагуты – мэра Херсона

Примечательно также, что сразу после известия о смерти Лагуты, возобновившей споры вокруг оценок его поведения во время российского вторжения в Херсонскую область, сын Колыхаева Святослав сообщил "Суспільному", что Международный комитет Красного Креста подтвердил статус его отца как пленного. Отметим, что Лагута в свое время являлся водителем Колыхаева и его ближайшим соратником.

"Я связался с Красным Крестом, и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и каково состояние его здоровья, не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", – отметил сын мэра.

Напомним, что об исчезновении Колыхаева в Херсоне было сообщено 28 июня 2022 года. До этого мэр четыре месяца, в том числе два месяца после захвата здания горсовета, находился в захваченном Россией облцентре, несмотря на практику репрессий россиян к другим украинским функционерам, и заявлял, что продолжает работать дистанционно. После заявленного похищения Колыхаева его судьба оставалась неизвестной широкой общественности.

В начале же июля объявила себя временно осуществляющей полномочия Херсонского городского головы секретарь горсовета Галина Луговая, которая в сентябре, после образования городской военной администрации, была назначена Зеленским ее начальницей. Впрочем, уже 2 марта этого года она была уволена и заменена на Романа Мрочко. Сам город, напомним, вернулся под контроль Украины еще в ноябре.