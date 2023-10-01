Оккупанты снова сбросили авиабомбы на Берислав: под ударом оказался район больницы (ФОТО)

Российские оккупационные войска 1 октября около 16:50 сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава, сообщают в Херсонской областной военной администрации.

В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден неуточненный объект критической инфраструктуры. В ОВА при этом приводят фото, снятые с территории районной больницы на западе города.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Берислав. Фото: Херсонская ОВА

Под вражеским огнем оказалось и село Тягинка Бериславского района. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Также оккупанты атаковали поселок Веселое (одно из двух подконтрольных Украине в Новокаховской общине Каховского района). В больницу с травмами конечностей и контузией оттуда доставили 63-летнюю женщину.

Напомним, что Берислав и другие населенные пункты Херсона на правом берегу Днепра регулярно оказываются под авиаударами российской армии. В частности, 25 сентября в городе из-за этого была ранена женщина, а в селе Львове Тягинского общества частично разрушен лицей.