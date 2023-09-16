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Оккупанты обстреляли Бериславский район: разрушен сельский лицей, в городе повреждено 15 домов (ФОТО)
Один человек получил ранения в результате обстрела 16 сентября российскими оккупационными войсками Берислава Херсонской области. Об этом сообщают в областной прокуратуре.
Отмечается, что российские военные нанесли авиаудар по городу около 14:00. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина. Повреждены около 15 частных домов.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).
В свою очередь, в этом же районе в субботу оккупанты ударили по лицею в селе Львово Тягинской общины, сообщили в областной военной администрации. Здание получило существенные разрушения: повреждена стена, крыша, выбиты окна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, что из-за постоянных российских обстрелов и ударов авиабомбами по населенным пунктам Херсонской области на правом берегу Днепра на днях было принято решение об обязательной эвакуации оттуда, в том числе из Берислава и села Львово, семей с детьми.