Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: погиб 6-летний мальчик

Оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка на Херсонщине. В результате вражеской атаки погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат попал в больницу в тяжелом состоянии.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 14 сентября 2023 года после полуночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области.

Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию.

В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Правоохранители фиксируют последствия обстрела и начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 13 сентября российские военные атаковали управляемыми авиабомбами село Одрадокаменка Тягинской общины Бериславского района Херсонской области. В результате российской агрессии ранения получили три человека.

За сутки 13 сентября российские войска 82 раза обстреляли Херсонскую область, убив одного человека и ранив восьмерых мирных жителей.