Россияне 24 раза обстреляли Сумщину: повреждены школа и дом культуры

В течение 13 сентября россияне 24 раза обстреляли приграничье Сумской области, было зафиксировано 132 взрыва. Обстрелам подверглись 9 общин, а больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская и Хотинская общины.

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Об этом сообщает Сумская ОВА.

В Великописаревской общине в результате минометных обстрелов (35 взрывов) были повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом и легковой автомобиль. Также враг ударил из артиллерии, нанеся 22 взрыва и повредив поврежденное частное домохозяйство.

По Краснопольской общине с территории РФ были запущены два беспилотника, сбросивших боеприпасы типа ВОГ. Кроме того, с вертолета россияне запустили по гражданским две ракеты. Кроме этого, враг обстрелял общину из артиллерии (15 взрывов) и минометов (5 взрывов).

По Эсманской и Белопольской общинам был произведен минометный обстрел (4 и 9 взрывов). По территории Середино-Будской общины враг также ударил из минометов.

В Юнаковской общине зафиксировано 13 взрывов в результате обстрелов из миномета и 6 взрывов в результате обстрелов из артиллерии.

По Николаевской и Новослободской общинам россияне ударили из артиллерии (9 взрывов).

В Хотинской общине с вертолета был пуск 4 ракет (вероятно НАР).

В ОВА добавили, что жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, в течение 4 сентября российские оккупанты 18 раз обстреляли приграничья Сумской области. Было зафиксировано 119 взрывов. Во вражеский огонь попали Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.