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Россияне обстреляли Сумщину: повреждена железная дорога, есть пострадавшие
В течение 4 сентября российские оккупанты 18 раз обстреляли приграничья Сумской области. Было зафиксировано 119 взрывов. Под вражеский огонь попали Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Больше всего пострадали Дружбовская и Середино-Будская общины. В Дружбовской враг бил из артиллерии, в результате чего был ранен один человек, а 12 частных домов получили повреждения. Под огнем оказались пять гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.
По Середино-Будской общине россияне ударили из минометов и РСЗО. В результате повреждения получили жилые дома, административное помещение, два автомобиля, железнодорожное полотно. Один человек получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По Белопольской общине враг ударил из минометов и танков, в результате чего была повреждена линия электропередач.
В Эсманском обществе был зафиксирован минометный обстрел, повреждено складское помещение агропредприятия.
Краснопольская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Свеская общины также попали под обстрел из минометов.
Напомним, 22 августа россияне обстреляли Середину-Буду. Тогда было зафиксировано четверо раненых. Обломками были иссечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.