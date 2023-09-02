Новый обстрел Середины-Буды на Сумщине: ранены два энергетика (ФОТО)

Два человека были ранены 2 сентября в результате очередного минометного обстрела пограничного города Середина-Буда с территории России. Как сообщает Сумская областная прокуратура, он произошел около 10:30.

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"Рашисты попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". 56-летний и 31-летний работники получили ранения. Кроме того, в результате атаки врага повреждена линия электропередачи, два учреждения и местное предприятие", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что накануне в результате дневного обстрела Середины-Буды были ранены четыре человека и повреждены почти три десятка частных и многоквартирных домов.

Как отметили в субботу в Главном управлении полиции в Сумской области, из-за большого количества повреждений в населенном пункте полицейских местного отделения для их фиксации уже недостаточно, поэтому к работе приобщаются группы следователей, специализирующихся именно на расследовании преступлений, совершенных в условиях войны.

Те проводят необходимые первоочередные следственные действия, проводят осмотр мест происшествий, собирают вещественные доказательства, в частности осколки и остатки боеприпасов, опрашивают людей, собирают их показания, фото и видеозаписи.

Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области Фото: ГУНП в Сумской области

Судя по опубликованным, в частности полиции, фото, дотла сгоревший в результате субботнего обстрела фургон находится на площади перед местным домом культуры. Отметим, что Середина-Буда окружена российской границей, вплотную прилегающей к жилой застройке: от центра города до границы чуть более 1 км.

Напомним, что днем 22 августа россияне также обстреляли Середину-Буду, и тогда тоже было зафиксировано четверо раненых. Обломками были посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.