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Россия обстреляла приграничный город в Сумской области: четверо раненых, повреждены десятки объектов (ФОТО)
Четыре человека были ранены в результате артиллерийского обстрела с территории России приграничного города Середина-Буда днем 1 сентября. Как сообщает Сумская областная прокуратура, он произошел около 12:00.
В результате атаки врага осколочные ранения получили местные жители - 62-летняя женщина, 66-летний, 59-летний и 49-летний мужчины. Повреждены 16 многоквартирных домов и 12 частных домохозяйств.
Кроме того, поврежден объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства. В общей сложности правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества граждан.
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что днем 22 августа россияне также обстреляли Середину-Буду, и тогда тоже были зафиксированы четверо раненых. Обломками были посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.