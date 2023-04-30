Российская армия обстреляла два приграничных города в Сумской области: горели дома (ФОТО)

Ночью и утром 30 апреля российские войска совершили девять обстрелов пограничных общин Сумской области. Как сообщили в областной военной администрации, всего зафиксировано 57 взрывов.

Так, по территории Середино-Будской общины враг вел огонь из минометов (шесть взрывов). В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом.

Также зафиксирован артобстрел (девять взрывов) города Середина-Буда. В результате произошел пожар жилого дома и летней кухни. Повреждены линии электросети. Кроме того, по территории общины произведен и обстрел из реактивной системы залпового огня (20 взрывов).

По Знобь-Новгородской общине с территории РФ совершен авиаудар двумя управляемыми авиабомбами. Есть повреждения нежилых построек. Кроме того, одну мину сбросил враг на территорию Белопольской общины.

По Дружбовской общине с российской территории совершен обстрел из РСЗО "Град" (четыре взрыва в городе Дружба). В результате попадания в жилой дом при обстреле произошел пожар.

Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области

Также повреждено помещение отделения банка. Кроме того, один из боеприпасов попал в крышу двухэтажного 12-квартирного жилого дома. В результате попадания повреждена кровля дома.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских обстрелов со стороны страны-агрессора в трех перечисленных местностях.

Так, отмечено, что в Середино-Будской общине очередной караул 11-й государственной пожарно-спасательной части ликвидировал пожар в жилом секторе, возникший из-за попадания вражеских боеприпасов: горел жилой дом и летняя кухня.

Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области

В Дружбовской общине сотрудники 33-го государственного пожарно-спасательного поста ликвидировали возгорание в 4-квартирном жилом доме, предотвратив распространение пламени на все жилье, а в Знобь-Новгородской общине спасатели привлекались к ликвидации последствий нанесенного вражеского авиаудара.