Россияне обстреляли из артиллерии и РСЗО село под Сумами: есть погибшая (ФОТО)

Один человек погиб и еще один был ранен в результате российских обстрелов 18 апреля села Речки Сумского района. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что в полдень во вторник россияне ударили по населенному пункту из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Зафиксировано 7 прилетов из артиллерии и 5 прилетов из РСЗО.

"В результате обстрела одно гражданское лицо (женщина) от полученных ранений скончалось и одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", - сообщают в ОВА.

Отметим при этом, что указанное село, как и вся Речковская община, отсутствуют в официальном перечне территорий, на которых ведутся и на которых возможны боевые действия, утверждаемом Министерством реинтеграции оккупационных территорий. Последний раз этот реестр оно актуализировало 20 февраля.

На днях ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала ведомство пересмотреть этот перечень, в том числе из-за обстрелов, ведущихся из России по территории Речковской общины. В отличие от многих других общин Сумской области, которые обстреливаются и в список внесены, эта – непосредственно из РФ не граничит. При этом, в частности, 24 марта сообщалось об авиаударе и ударе дроном-камикадзе по селу Виры, расположенном от границы еще дальше, чем Реки.