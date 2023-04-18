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Россияне обстреляли из артиллерии и РСЗО село под Сумами: есть погибшая (ФОТО)
Один человек погиб и еще один был ранен в результате российских обстрелов 18 апреля села Речки Сумского района. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что в полдень во вторник россияне ударили по населенному пункту из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Зафиксировано 7 прилетов из артиллерии и 5 прилетов из РСЗО.
"В результате обстрела одно гражданское лицо (женщина) от полученных ранений скончалось и одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", - сообщают в ОВА.
Отметим при этом, что указанное село, как и вся Речковская община, отсутствуют в официальном перечне территорий, на которых ведутся и на которых возможны боевые действия, утверждаемом Министерством реинтеграции оккупационных территорий. Последний раз этот реестр оно актуализировало 20 февраля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На днях ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала ведомство пересмотреть этот перечень, в том числе из-за обстрелов, ведущихся из России по территории Речковской общины. В отличие от многих других общин Сумской области, которые обстреливаются и в список внесены, эта – непосредственно из РФ не граничит. При этом, в частности, 24 марта сообщалось об авиаударе и ударе дроном-камикадзе по селу Виры, расположенном от границы еще дальше, чем Реки.