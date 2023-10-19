Зеленський замінив очільника Берислава після низки авіаударів по лікарні. Ним досі був представник партії Колихаєва

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Шаповалова з посади начальника Бериславської міської військової адміністрації Херсонської області, призначивши на його місце Олександра Алчієва. Про це йдеться в розпорядженнях глави держави №179 та №180 від 19 жовтня.

Про причини такого рішення наразі офіційно нічого не повідомляється. Шаповалов, нагадаємо, був призначений 1 листопада 2022 року. Саму ж військову адміністрацію в деокупованому тоді місті та ще у 19 громадах Херсонщини було утворено 27 жовтня минулого року.

Зазначимо, що Шаповалов був обраним мером, якого Зеленський вирішив залишити керувати містом після його деокупації. На виборах 2020 року, будучи діючим (з 2015) міським головою, він балотувався від партії колишнього мера Херсона Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"

Нагадаємо, що доля самого Колихаєва вже більше року залишається невідомою. Про його зникнення у Херсоні було повідомлено 28 червня 2022 року. До цього мер чотири місяці, зокрема два місяці після захоплення будівлі міськради, перебував у захопленому Росією облцентрі, попри практику репресій росіян до інших українських функціонерів, і заявляв, що продовжує працювати дистанційно.

Це вже другий випадок заміни представників його партії по посадах начальників місцевих військових адміністрацій. 12 вересня Зеленський звільнив начальницю Високопільської селищної ВА Ганну Шостак-Кучмяк, яка теж була обрана головою громади від партії "Нам тут жити!"

Замість неї президент призначив Костянтина Стародумова. Таким чином, наразі єдиною представницею цієї політсили на аналогічній посаді залишається начальниця Великоолександрівської селищної ВА Наталія Корнієнко.

Обстріли Берислава

Нагадаємо, що Берислав, розташований на колишньому березі Каховського водосховища, після звільнення регулярно обстрілюється російською армією, яка окупує протилежний бік Дніпра. Зокрема, 5 жовтня окупаційні війська здійснили пряме влучання в районну лікарню авіабомбою, вщент знищивши верхній поверх та частково знищивши ще один.

Це була не перша спроба окупантів зруйнувати об'єкт: 1 жовтня авіабомби впали на території закладу, через що у ньому та будинках навкруги повилітали вікна та було "пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури".

17 жовтня було повідомлено, що російські військові знову поцілили з авіації у лікарню в Бериславі: постраждало терапевтичне відділення, у приміщеннях були вибиті вікна та двері, пошкоджено діагностичне обладнання.

19 жовтня після чергового артобстрілу міста начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що особисто відвідав зруйновану лікарню та опублікував відео, що демонструє наслідки російських ударів.

"Це тероризм. Цинізм. Нелюдство. Вже не раз окупанти гатили по цій лікарні. Яка мета? Просто знущання з місцевих, з хворих. Тих, хто вже і так постраждав через ворожі удари. Подивіться на ці стіни, коридори, палати… Звісно, все відбудуємо, відновимо. Але від цих кадрів серце наповнюється люттю", - прокоментував він.

Окрім цього, зазначимо, що 13 жовтня в Бериславі в результаті скидання ворожого дрону з вибухівкою на автомобіль загинула молода жінка, був поранений її чоловік, 14 жовтня внаслідок артобстрілу на балконі своєї квартири загинула ще одна жінка, а 19 жовтня ворог випустив по Бериславу 10 авіабомб: травми дістали дві жінки.