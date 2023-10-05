В Бериславе оккупанты сбросили авиабомбу на больницу

5 октября российские оккупанты нанесли пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области. Одна авиабомба попала в больницу, пострадали медработники.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его информации, пострадали два медработника: водитель "скорой" и фельдшер. У водителя – перелом ноги и ранение головы, а фельдшер получил контузию.

Российская бомба полностью уничтожила четвертый этаж больницы, еще один – частично. Также вражеским огнем были повреждены машины скорой помощи.

Прокудин добавил, что в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики 78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 445 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.