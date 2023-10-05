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Россияне выпустили по Херсонщине 445 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки российские захватчики 78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 445 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его словам, россияне били из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, а также нанесли два ракетных удара.
По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под вражеским огнем оказались жилые кварталы населённых пунктов и здание учебного заведения в Херсоне.
Прокудин добавил, что сегодня около 03:00 армия РФ ударила из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним, за прошедшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 699 снарядов. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.