Оккупанты выпустили 502 снаряда по Херсонщине: 2 погибших и 7 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 2 октября 80 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объекта критической инфраструктуры в Херсоне", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Напомним, 2 октября Россия обстреляла Херсон из артиллерии. Под огонь попали авто патрульной полиции - пострадали двое полицейских. Патрульных госпитализировали, один из них скончался в больнице.

Напомним, российские оккупационные войска 1 октября около 16:50 сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна.

В течение суток 1 октября враг 71 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.