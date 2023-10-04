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Россияне выпустили по Херсонщине 699 снарядов: 16 человек получили ранения

Херсонская область, обстрел
Россияне выпустили по Херсонской области 699 снарядов. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов и выпустив 699 снарядов. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.

  Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА.

По Херсону оккупанты выпустили 39 снарядов.

Согласно сообщению, российские военные попали в жилые кварталы, админздание, учебное заведение, почту, церкви, аптеки и территорию агропредприятия в Херсонском районе.

Под вражеский огонь попало здание учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе. В Херсоне оккупанты попали в завод и обстреляли территорию парка.

Напомним, 3 октября российская армия нанесла удары по Антоновке Херсонской области. Враг гнал из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами.

Автор:
Татьяна Гойденко