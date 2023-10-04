- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне выпустили по Херсонщине 699 снарядов: 16 человек получили ранения
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов и выпустив 699 снарядов. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
Враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА.
По Херсону оккупанты выпустили 39 снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно сообщению, российские военные попали в жилые кварталы, админздание, учебное заведение, почту, церкви, аптеки и территорию агропредприятия в Херсонском районе.
Под вражеский огонь попало здание учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе. В Херсоне оккупанты попали в завод и обстреляли территорию парка.
Напомним, 3 октября российская армия нанесла удары по Антоновке Херсонской области. Враг гнал из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами.