Оккупанты сбросили ударный дрон на гражданское авто в Бериславе: погибла женщина (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 13 октября сбросила ударный дрон на гражданский автомобиль в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня в Бериславе россияне ударили по супругам, которые ехали по делам на собственном автомобиле. Они использовали дрон против гражданских", - отметил Ермак.

По его словам, в результате удара погибла женщина 34 лет, ее 36-летнего мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В результате сброса гранаты с беспилотника пострадали два человека. Это 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.

У другого мужчины – акубаротравма, ранение конечностей, головы, спины.

"Эта сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты", - подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские – оптика БПЛА позволяет это сделать.

"Но целью россиян является геноцид. Их ненависть ко всему украинскому, к нашему народу, переросла в террористические методы ведения войны. Они бы хотели жить в нашей Одессе без украинцев, в нашем Харькове, Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке, Виннице, Умани - повсюду, убив каждого, кто бы им мешал. Им нужна наша земля без нас", - заявил Ермак.

Напомним, 5 октября российские кафиры нанесли пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области. Одна авиабомба попала в больницу, пострадали медработники.