Оккупанты снова обстреливали Чернобаевку и Белозерку: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Два пожилых человека погибли в результате обстрелов 12 октября в селе Чернобаевка Херсонского района. Об этом свидетельствуют сообщения Херсонской областной военной администрации и областной прокуратуры.

В частности, ночью в собственном дворе получил не совместимые с жизнью травмы 70-летний мужчина. По словам очевидцев, он пытался пройти в укрытие во время обстрела. В ОВА также опубликовали видео с телом погибшего у входа в подвал частного дома.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что ночью российские оккупанты попали по частному дому в поселке Белозерка того же района. Осколочные ранения получил мужчина и несовершеннолетняя девушка. Им была оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Фото: Херсонская областная прокуратура

В ОВА же отмечают, что в результате удара по Белозерке после полуночи травмы получили мужчина 1974 года рождения и женщина 1977 года рождения, которые находились в своих домах. Госпитализация им не понадобилась. Еще у одного мужчины обнаружили острую реакцию на стресс. Также под огонь попало здание детского сада.

Кроме того, в четверг около 12:05 российские военные снова обстреляли Чернобаевку: там погиб 71-летний местный житель: его госпитализировали уже без сознания, и по дороге в больницу он скончался.

Также был ранен еще один 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. В селе в результате этих и предыдущих "прилетов" повреждены десятки домов. Частично отсутствует электроснабжение.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Кроме того, в 12:20 враг из артиллерии атаковал неназванную территорию в Бериславском районе. Взрывную травму и осколочные ранения получил мужчина. Ему оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.