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Утром оккупанты накрыли огнем Херсон: двое погибших

война, Херсон
Фото: Херсонской областной военной администрации

Российские оккупационные войска 5 октября из артиллерии обстреляли центр Херсона. Из-за российской агрессии 2 человека погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Утром российская армия убила двух херсонцев. Около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина", - отметил он.

Фото 2 — Утром оккупанты накрыли огнем Херсон: двое погибших

Сообщается, что погибший был работником коммунального предприятия, который в момент обстрела обрезал деревья в центре города.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики 78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 445 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Автор:
Светлана Манько