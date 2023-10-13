Зеленський утворив військову адміністрацію у місті-супутнику ХАЕС

Президент Володимир Зеленський вирішив утворити в Шепетівському районі Хмельницької області Нетішинську міську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі глави держави №690 від 13 жовтня. Генеральному штабу Збройних сил України та Хмельницькій обласній військовій адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням нової МВА.

В свою чергу, розпорядженням №177 президент відразу ж призначив начальником новоутвореної адміністрації Григорія Олендру. Відомо, що раніше він працювавв в управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Зазначимо, що мером Нетішина на виборах 2020 року було втретє обрано Олексанра Супрунюка (балотувався від партії "Воля"). До цього він обирався мером на позачергових виборах в травні 2014 та чергових у жовтні 2015 року).

Нетішинська МВА стала першою військовою адміністрацією на місцевому рівні не тільки в Хмельницькій області, а й взагалі у областях, не зачеплених війною безпосередньо. Всього ж вони утворені наразі у 182 громадах з 1470.

Такі адміністрації утворюються не тільки там, де безпосередньо йдуть чи йшли бойові дій, але й там, де голову громади було відсторонено, вбито чи засуджено. Зокрема, в червні Зеленський утворив на Харківщині Наталинську військову адміністрацію, голову якої засудили за державну зраду. Втім, причина рішення щодо Нетішина, так само як і реакція на новину Супрунюка наразі невідома.

До нинішньої розширеної адмінреформою 2020 року Нетішинської громади, окрім самого міста, входить колишня Старокривинська сільська рада (села Старий Кривин та Новий Кривин). Станом на початок 2022 року населення громади оцінювалося Держслужбою статистики у 37,5 тисячі мешканців, зокрема 36,5 тисячі в самому місті.

Нетішин, нагадаємо, є містом-супутником Хмельницької атомної електростанції. Примітно, що перед рішенням про утворення там МВА Супрунюка фізично не пропустили на містоутворююче підприємство, де відбувалися урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць: там мер хотів передати подяки нацгвардійцям.

Причиною було названо наявність у Супрунюка перепустки на АЕС невідповідного зразку. Мер у відповідь ображено заявив, що через цей інцидент "формально закінчилась співпраця між містом і атомною станцією".