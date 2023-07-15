Встановлення на ХАЕС двох реакторів з недобудованої станції в Болгарії не потребує домовленостей з РФ - "Енергоатом"

Україна жодним чином не залежатиме від Росії в будь-якому технічному обслуговуванні двох ядерних реакторних установок, які планується перевезти з недобудованої болгарської атомної електростанції "Белене" для встановлення їх на майданчиках недобудованих енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляють у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", спростовуючи публікацію державного інформагентства "Укрінформ", у якій стверджувалося, що для купівлі ядерних реакторів у Болгарії треба буде підписати угоду з Росією

"У цьому матеріалі були використані упереджені та суб'єктивні твердження Миколи Штейнберга, які можуть сформувати у читачів хибне враження про діяльність, позицію та роль "Енергоатома", його керівництва і представників Компанії. "Укрінформ" не звертався до "Енергоатома" за роз'ясненням стосовно теми матеріалу, висвітлюючи позицію "експерта" з проросійськими наративами", - заявили в НАЕК.

При цьому там підтвердили, що відповідні переговори з Болгарією наразі дійсно тривають, "та, попри заяви Миколи Штейнберга, Україна не здійснює жодних перемовин і не планує підписувати жодних документів з Росією".

"Встановлення реакторних установок, за умови успішних перемовин з болгарською стороною, здійснюватиметься разом з міжнародними партнерами "Енергоатома", зокрема американською компанією Westinghouse, з якою укладено угоди щодо будівництва у нас нових енергоблоків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Енергоатом" повідомляє, що наразі Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" та Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій провели обстеження елементів, конструкцій та вузлів недобудованих будівель і споруд енергоблоків №3 та № 4 ХАЕС.

В межах техніко-економічного обгрунтування вони підтвердили можливість використання наявних конструкцій для подальшого завершення будівництва обох блоків. Зокрема, станом на початок липня результати обстеження підтверджують актуальність висновків спеціалізованих експертних організацій щодо можливості добудови енергоблоків на тих будівельних конструкціях, які були зведені раніше.

Нагадаємо, що спершу планувалося, що 3-й та 4-й енергоблоки ХАЕС буде добудовувати російська корпорація "Росатом", а точніше її підрозділ "Атомбудекспорт", однак у 2014 році Україна відмовилася під послуг РФ, а в 2015 році припинення співпраці з нею в будівництві енергоблоків ХАЕС було оформлено законодавчо.

Єдиним іншим варіантом називалася добудова енергоблоків чеською Škoda JS, що надежить російському холдингу "Об'єднані машинобудівні заводи", материнською компанією для яких є Газпромбанк, що наразі знаходиться під санкціями самої України (як, власне, і ОМЗ) та, зокрема, США та ЄС. Йдеться про встановлення реакторів типу ВВЕР-1000 - такого ж, як і два працюючі енергоблоки ХАЕС і реактори, які було поставлено для АЕС у болгарському місті Белене.

Окрім цього, в листопаді 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС - вже за її технологією АР1000. В червні 2022 року на ХАЕС було відкрито пам'ятний знак, яким відзначено початок майбутнього будівництва 5-го та 6-го енергоблоків, а в січні 2023 року було схвалено ТЕО цього проєкту.