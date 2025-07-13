Україна отримає 134 мільйони євро від ЄІБ на відновлення доріг, мостів і логістики

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC2025 у Римі Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоду про фінансування в розмірі 134 мільйони євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Кошти будуть спрямовані на реалізацію масштабного проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури в регіонах, які відчувають найбільше навантаження на транспортне сполучення.

Фінансову угоду підписали міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська. Проєкт реалізовуватиметься у співпраці з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

За словами Кулеби, ці інвестиції стануть реальними змінами для мільйонів українців, адже йдеться не лише про дороги й мости, а передусім — про забезпечення доступу до медицини, гуманітарної допомоги, адміністративних послуг і загальної безпеки. Він наголосив, що така підтримка зміцнює економічну стійкість країни під час великої війни.

Окрім основного проєкту, сторони також обговорили запуск нових програм, зокрема — житлових ініціатив для відновлення багатоквартирного житла та створення муніципального соціального житлового фонду. Піднімалось питання потреби у фінансуванні прикордонної інфраструктури, а також необхідності створення окремого грантового механізму для підтримки громад, які не мають змоги користуватись кредитними коштами.

Європейський інвестиційний банк залишається одним із найважливіших фінансових партнерів України у сфері інфраструктури, енергетики, житла та розвитку місцевих громад. Банк не лише надає фінансову підтримку, а й допомагає розвивати інституційну спроможність на місцевому рівні.

URC2025 у Римі зібрала понад 4000 учасників із понад 100 країн світу. У конференції беруть участь глави держав, міністри, представники міжнародних організацій, фінансових установ, громадянського суспільства та бізнесу. Цей захід став продовженням міжнародної ініціативи, яка розпочалась у Лугано у 2022 році, та ставить за мету не лише фізичну відбудову України, а й підтвердження незворотності її європейського шляху.

Додамо, Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія оголосили на URC2025 у Римі новий пакет фінансування для України на загальну суму 600 млн євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку малого бізнесу та реконструкцію громад.