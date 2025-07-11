Банк розвитку Ради Європи виділяє €100 млн євро на зруйноване житло в рамках програми “єВідновлення”

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) зробили важливий крок для підтримки українців, які втратили свої домівки через жорстоку агресію Росії. 100 мільйонів євро виділять на компенсації за зруйноване житло через програму "єВідновлення".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова БРРЄ Карло Монтічеллі під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі.

Нове фінансування у розмірі 100 мільйонів євро буде спрямоване на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках державної програми "єВідновлення". Ці сертифікати дозволяють громадянам, чиє житло було знищено внаслідок російської агресії, придбати нову квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

У міністерстві зазначили, що у другій половині 2024 року Банк розвитку Ради Європи вже надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 000 родин, або ж 7 000 людей.

Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 мільйонів євро, який надається через Українську інвестиційну платформу.

Враховуючи, що кількість отриманих заявок за весь період перевищила 53 000, а понад 10 000 нових бенефіціарів уже очікують на допомогу, уряд України підтвердив потребу у подальшій фінансовій підтримці. Відтак БРРЄ виділив додаткові 100 мільйонів євро, які дозволять забезпечити допомогу ще приблизно 3 000 сімей у 2025 році.

Нагадаємо, в травні уряд України та БРРЄ підписали нову угоду на суму 50 мільйонів євро, яка передбачає надання понад 1100 пільгових іпотек для родин внутрішньо переміщених осіб.