Банк розвитку Ради Європи виділив €50 мільйонів на житло для ВПО

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали нову угоду на суму 50 мільйонів євро, яка передбачає надання понад 1100 пільгових іпотек для родин внутрішньо переміщених осіб.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Фінансування дозволить ВПО отримати доступ до житла на умовах, які значно вигідніші за ринкові: фіксована ставка 3% річних, термін кредиту — до 30 років. Подати заявку на участь у програмі можна через державний портал "Дія". Попит на пільгову іпотеку високий — у реєстрі кандидатів уже понад 35 тисяч родин.

"Завдяки залученим коштам зможемо забезпечити житлом ще більшу кількість родин, які втратили дім. Україна розраховує на ефективне використання кожного євро – прозоро, відповідально і з конкретним результатом для людей", — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Це вже друга велика угода між Україною та БРРЄ в житловому секторі. У 2024 році сторони підписали контракт на 100 мільйонів євро для реалізації програми компенсації за зруйноване житло через житлові сертифікати (проєкт HOME), в межах якої понад 7600 українців уже отримали нове житло. Банк також затвердив додаткове фінансування ще на 100 мільйонів євро для продовження цієї програми.

Окрім підтримки ВПО, у майбутньому БРРЄ спільно з Україною планують запуск окремої програми пільгового кредитування для ветеранів та громадян, які постраждали від війни.

З моменту вступу України до БРРЄ у червні 2023 року банк уже схвалив понад 500 мільйонів євро кредитів на відновлення ключових секторів: охорони здоров’я, мікрофінансування, доступного житла та підтримки вразливих груп населення.

Додамо, що БРРЄ ухвалив рішення про виділення додаткових 150 мільйонів євро для фінансування житлових програм в Україні у 2025 році.