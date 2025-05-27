Банк развития Совета Европы выделил €50 миллионов на жилье для ВПЛ

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) подписали новое соглашение на сумму 50 миллионов евро, предусматривающее предоставление более 1100 льготных ипотек для семей внутренне перемещенных лиц.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Финансирование позволит ВПЛ получить доступ к жилью на условиях, которые значительно выгоднее рыночных: фиксированная ставка 3% годовых, срок кредита — до 30 лет. Подать заявку на участие в программе можно через государственный портал "Действие". Спрос на льготную ипотеку высок — в реестре кандидатов уже более 35 тысяч семей.

"Благодаря привлеченным средствам сможем обеспечить жильем еще большее количество семей, потерявших дом. Украина рассчитывает на эффективное использование каждого евро — прозрачно, ответственно и с конкретным результатом для людей", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Это уже второе крупное соглашение между Украиной и БРРЭ в жилом секторе. В 2024 году стороны подписали контракт на 100 миллионов евро для реализации программы компенсации за разрушенное жилье из-за жилищных сертификатов (проект HOME), в рамках которой более 7600 украинцев уже получили новое жилье. Банк также утвердил дополнительное финансирование еще на 100 млн. евро для продолжения этой программы.

Помимо поддержки ВПЛ, в будущем БРРЭ совместно с Украиной планируют запуск отдельной программы льготного кредитования для ветеранов и граждан, пострадавших от войны.

С момента вступления Украины в БРСЕ в июне 2023 года банк одобрил более 500 миллионов евро кредитов на восстановление ключевых секторов: здравоохранения, микрофинансирования, доступного жилья и поддержки уязвимых групп населения.

Добавим, что БРРЕ приняло решение о выделении дополнительных 150 миллионов евро для финансирования жилищных программ в Украине в 2025 году.