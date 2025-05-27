- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Банк развития Совета Европы выделил €50 миллионов на жилье для ВПЛ
Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) подписали новое соглашение на сумму 50 миллионов евро, предусматривающее предоставление более 1100 льготных ипотек для семей внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Финансирование позволит ВПЛ получить доступ к жилью на условиях, которые значительно выгоднее рыночных: фиксированная ставка 3% годовых, срок кредита — до 30 лет. Подать заявку на участие в программе можно через государственный портал "Действие". Спрос на льготную ипотеку высок — в реестре кандидатов уже более 35 тысяч семей.
"Благодаря привлеченным средствам сможем обеспечить жильем еще большее количество семей, потерявших дом. Украина рассчитывает на эффективное использование каждого евро — прозрачно, ответственно и с конкретным результатом для людей", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Это уже второе крупное соглашение между Украиной и БРРЭ в жилом секторе. В 2024 году стороны подписали контракт на 100 миллионов евро для реализации программы компенсации за разрушенное жилье из-за жилищных сертификатов (проект HOME), в рамках которой более 7600 украинцев уже получили новое жилье. Банк также утвердил дополнительное финансирование еще на 100 млн. евро для продолжения этой программы.
Помимо поддержки ВПЛ, в будущем БРРЭ совместно с Украиной планируют запуск отдельной программы льготного кредитования для ветеранов и граждан, пострадавших от войны.
С момента вступления Украины в БРСЕ в июне 2023 года банк одобрил более 500 миллионов евро кредитов на восстановление ключевых секторов: здравоохранения, микрофинансирования, доступного жилья и поддержки уязвимых групп населения.
Добавим, что БРРЕ приняло решение о выделении дополнительных 150 миллионов евро для финансирования жилищных программ в Украине в 2025 году.