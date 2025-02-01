Банк розвитку Європи виділив 150 мільйонів євро на житлові програми в Україні

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив рішення про виділення додаткових 150 мільйонів євро для фінансування житлових програм в Україні у 2025 році.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Кошти будуть спрямовані на дві ключові ініціативи: проєкт забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та програму "HOME: Компенсація за знищене житло", яка реалізується в межах "єВідновлення".

100 мільйонів євро банк виділяє на фінансування проєкту HOME, що дозволить забезпечити житлом понад 3000 сімей, які вже отримали житлові сертифікати за знищене внаслідок війни майно. Власники таких сертифікатів можуть придбати нові оселі замість втрачених. Пріоритетне право на компенсацію мають військовослужбовці, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

Ще 50 мільйонів євро буде спрямовано на пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, що дозволить 1 460 сім’ям отримати власне житло за найвигіднішими умовами.

Проєкт базується на чинній програмі "Житлові приміщення для ВПО", яка фінансується урядом Німеччини. В її рамках родини можуть отримати кредити під 3% річних терміном до 30 років з мінімальним початковим внеском у 6% вартості житла.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що фінансування житлових програм є ключовим напрямком у відновленні України, а забезпечення громадян, які втратили свої домівки, гідним житлом – один із головних пріоритетів.

Додамо, що у 2023 році БРРЄ ухвалив перший проєкт пільгового кредитного фінансування України. Ідеться про 100 млн євро. Кошти виділили Міністерству охорони здоров’я України для відновлення інфраструктури охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб у цій сфері.