Україна може приєднатися до Банку розвитку Ради Європи за спрощеною процедурою

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) прийняв рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства у цій фінансовій установі. БРРЄ також виділив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині та Литві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами голови міністерства Олексія Черниша, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Зазначається, що адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на 465 млн євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ.

Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

"У Німеччині державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії отримав €200 млн для часткового фінансування програми житла для біженців, що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла для українських біженців", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Водночас уряду Литви Банк надасть 120 млн євро для підтримки близько 30 тисяч українських біженців, серед яких 13,5 тисяч дітей.

"Позика буде використана відповідними міністерствами та громадами, які надають першочергову підтримку, головним чином у формі фінансової допомоги та/або грошових виплат на освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпечення. Також з цієї суми буде профінансована стипендія 700 українських студентів", - додали у відомстві.

Також муніципалітет Каунасу отримав 25 млн євро, які допоможуть місту підтримати 10 тисяч зареєстрованих українських біженців. Влада міста забезпечує біженців житлом, харчуванням, психологічною та соціальною допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що біженці зможуть повернутися до України, коли в країні складеться безпечна ситуація. Зокрема, країна потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.