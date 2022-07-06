Зеленський відповів на запитання, коли біженці зможуть повернутися до України

Під час спілкування зі ЗМІ за результатами переговорів із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві, 6 червня Президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, коли українці, які втекли від бойових дій до ЄС та інших країн, зможуть повернутися додому.

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Глава держави зазначив, що для цього в Україні має скластися безпечна ситуація. Зокрема, країна потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.

"Хоч би як розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж таки – безпека неба. Ми всі розраховуємо і підтверджуємо, поки теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо, тому що дозволить повернутися додому жінкам та дітям", – пояснив Зеленський.

Західні партнери вже отримали від Києва перелік необхідного озброєння та систем ППО. Президент додав, що терміни закінчення війни також залежать від підтримки збройних сил і вітчизняної економіки з боку громадян України.

Варто зазначити, що Мартін уперше в історії українсько-ірландських відносин прибув із візитом до України.

Нагадаємо, з України з початку широкомасштабного вторгнення російської армії було зареєстровано близько 7,3 мільйонів перетинів кордону, ще 2,3 мільйона перетинів кордону до країни.

При цьому лише за місяць 45 тисяч американців офіційно подали заявки на прийом біженців з України. Це означає, що кожен із них хоче стати спонсором українців, які потраплять до США за новою спеціальною програмою.