Зеленский ответил на вопрос, когда беженцы смогут вернуться в Украину

Во время общения с СМИ по результатам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, 6 июля Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, когда украинцы, бежавшие от боевых действий в ЕС и другие страны, смогут вернуться домой.

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Глава государства отметил, что для этого в Украине должна сложиться безопасная ситуация. В частности, страна нуждается в надежной защите от российских ракетных ударов.

"Как бы ни разворачивалась война на поле боя, но приоритет все же – безопасность неба. Мы все рассчитываем и подтверждаем, пока теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense system. Это важно, потому что позволит вернуться домой женщинам и детям", – объяснил Зеленский.

Западные партнеры уже получили от Киева перечень необходимого вооружения и систем ПВО. Президент добавил, что сроки окончания войны также зависят поддержки вооруженных сил и отечественной экономики со стороны граждан Украины.

Стоит отметить, что Мартин впервые в истории украинско-ирландских отношений прибыл с визитом в Украину.

Напомним, из Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии было зарегистрировано около 7,3 миллиона пересечений границы, еще 2,3 миллиона пересечений границы в страну.

При этом только за месяц 45 000 американцев официально подали заявки на прием беженцев из Украины. Это означает, что каждый из них хочет стать спонсором украинцев, которые попадут в США по новой специальной программе.