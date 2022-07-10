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Украина может присоединиться к Банку развития Совета Европы по упрощенной процедуре
Банк развития Совета Европы (БРРЕ) принял решение о специальных условиях скорейшего обретения Украиной членства в этом финансовом учреждении. БРРЭ также выделил средства в поддержку украинских беженцев в Германии и Литве.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
По словам главы министерства Алексея Черныша, обретение членства в БРРЕ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в частности, больниц, школ и детских садов.
Отмечается, что административный совет Банка одобрил пять новых кредитов на 465 млн. евро, большая часть которых будет направлена на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРРЕ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в принимающих общинах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мероприятиях и т.д.
"В Германии государственный банк развития Северной Рейн-Вестфалии получил €200 млн для частичного финансирования программы жилья для беженцев, которая поможет муниципалитетам в приобретении, строительстве и модернизации жилья для украинских беженцев", - говорится в сообщении Министерства.
В то же время, правительство Литвы Банк предоставит 120 млн евро для поддержки около 30 тысяч украинских беженцев, среди которых 13,5 тысячи детей.
"Кредит будет использован соответствующими министерствами и общинами, которые оказывают первоочередную поддержку, главным образом в форме финансовой помощи и/или денежных выплат на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Также из этой суммы будет профинансирована стипендия 700 украинских студентов", - добавили в ведомстве.
Также муниципалитет Каунаса получил 25 млн евро, которые помогут городу поддержать 10 тысяч зарегистрированных украинских беженцев. Власти города обеспечивают беженцев жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что беженцы смогут вернуться в Украину, когда в стране сложится безопасная ситуация. В частности, страна нуждается в надежной защите от российских ракетных ударов.