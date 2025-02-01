Банк развития Европы выделил 150 миллионов евро на жилищные программы в Украине

Банк развития Совета Европы (БРСЭ) принял решение о выделении дополнительных 150 миллионов евро для финансирования жилищных программ в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены на две ключевые инициативы: проект обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и программу "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье", которая реализуется в пределах "єВідновлення".

100 миллионов евро банк выделяет на финансирование проекта HOME, что позволит обеспечить жильем более 3000 семей, уже получивших жилищные сертификаты за уничтоженное в результате войны имущество. Владельцы таких сертификатов могут приобрести новые дома вместо утраченных. Приоритетное право на компенсацию имеют военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Еще 50 миллионов евро будет направлено на льготное кредитование внутренне перемещенных лиц, что позволит 1460 семьям получить собственное жилье по самым выгодным условиям.

Проект базируется на действующей программе "Жилищные помещения для ВПЛ", финансируемой правительством Германии. В ее рамках семьи могут получить кредиты под 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом в 6% стоимости жилья.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что финансирование жилищных программ является ключевым направлением в восстановлении Украины, а обеспечение граждан, потерявших свои дома, достойным жильем – один из главных приоритетов.

Добавим, что в 2023 году БРРЭ принял первый проект льготного кредитного финансирования Украины. Речь идет о 100 млн. евро. Средства выделили Министерству здравоохранения Украины для восстановления инфраструктуры здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей в этой сфере.