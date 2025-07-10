Два роки "єВідновлення": 97 тисяч українців вже отримали 9,6 млрд грн за пошкоджене житло

За два роки дії програми “єВідновлення” було виплачено значні компенсації українцям, чиє житло постраждало від агресії. Понад 97 тисяч українців отримали 9,6 мільярда гривень на ремонт пошкодженого житла. Крім того, понад 20 тисяч громадян одержали житлові сертифікати для придбання нового житла замість повністю зруйнованого.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ці кошти призначені для ремонту житла, що постраждало від російської агресії, або для придбання нового будинку чи квартири замість зруйнованого. Станом на 1 липня компенсації отримали:

За пошкоджене житло

Компенсації отримали понад 97 тисяч українців на загальну суму більше 9,6 мільярда гривень. Цей тип виплат охоплює дві категорії:

Категорія А (дрібні ремонти): Середня сума компенсації склала 72 700 гривень .

(дрібні ремонти): Середня сума компенсації склала . Категорія В (капітальні ремонти): Середня сума компенсації становила 341 600 гривень.

За знищене житло

Понад 20 тисяч українців отримали житлові сертифікати для придбання нового житла замість знищеного. Загальна сума цих сертифікатів досягла 29,1 мільярда гривень.

Примітно, що понад 11,6 тисяч громадян вже успішно придбали нове житло, серед яких понад 5 тисяч – внутрішньо переміщені особи.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. 527 громадян вже отримали кошти першого траншу на загальну суму 675,7 млн гривень.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення та виділив Мінрозвитку 3,5 млрд грн, які спрямують на компенсації постраждалим українцям за знищене житло внаслідок російської агресії за програмою "єВідновлення". Тисячі наших громадян зможуть придбати нові оселі за житловими сертифікатами, а також відбудувати будинки на власних земельних ділянках.