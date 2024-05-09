Олександра Кубракова звільнили з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Сьогодні, 9 травня Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- мііністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 272 народних обранця.

Як підкреслив Железняк, Кубракова не було в залі, премʼєр-міністра Дениса Шмигаля теж.

Наразі невідомо, хто очолить відомство та коли буде призначення.

Нагадаємо, народні депутати від "Слуги народу" вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремі міністерства. На засіданні фракції у середу було запропоновано утворити Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Зауважимо, 9 травня депутати зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова.

Згодом народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Ради підтримав проєкт постанови про звільнення Кубракова.

Кубраков прокоментував свою відставку

Кубраков з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України. У грудні 2022 року Верховна Рада прийняла рішення про його призначення віце-прем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, обʼєднаного міністерства.

"Про моє звільнення з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зауважив Кубраков.

Хто такий Олександр Кубраков

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, народний депутат Верховної Ради 9 скликання. Ексочільник "Укравтодору".

У 2023 році співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський - заступник Кубракова. Згодом кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

У 2022 році Верховна Рада призначила Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займався питанням організації експорту в умовах заблокованих портів, потім приймав участь в забезпеченні зернового коридору.

За керівництва Кубракова в "Укравтодорі" було розроблено "методичні рекомендації", які обмежили кількість компаній-підрядників, які могли потрапити на тендери з будівництва та ремонту автомобільних доріг. Зокрема, він звинувачувався у створенні дорожнього картелю з семи компаній, що розігрували між собою всі великі тендери на мільярди гривень.

У розслідуванні від проєкту Bihus.Info, "Укравтодор" звинувачувався у великих переплатах за асфальтобетон, що приносило надприбутки підрядникам-учасникам картелю. Сам Кубраков скаржився на те, що у "Всеукраїнській дорожній асоціації", яка об'єднує дорожньо-будівельні компанії, замовляли інформаційну кампанію проти нього.

Наприкінці 2019 року переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України та склав депутатський мандат. Під керівництвом Кубракова "Укравтодор" розпочав реалізацію головного інфраструктурного проєкту Володимира Зеленського - "Велике будівництво".

Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.