Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №268 от 2 мая, который опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", - говорится в документе.

Кто такой Сергей Тюрин

Сергей Тюрин с января 2021 занимал должность первого заместителя Хмельницкой ОГА.

После увольнения в марте 2023 года председателя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия он исполнял обязанности главы областной госадминистрации.

До этого назначения Тюрин в 2019-2020 годах был адвокатом, управляющим партнером юридическо-консалтинговой группы компаний "Инстейт Груп", (Киев), в 2008-2021 – адвокатом, исполнительным директором юридической фирмы "С.Т. ПАРТНЕРС" (Киев).

Тюрин получил высшее образование в 2021 году в Хмельницком институте регионального управления и права (правоведение, юрист).