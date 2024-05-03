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Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе №268 от 2 мая, который опубликован на сайте Офиса президента.
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", - говорится в документе.
Кто такой Сергей Тюрин
Сергей Тюрин с января 2021 занимал должность первого заместителя Хмельницкой ОГА.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
После увольнения в марте 2023 года председателя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия он исполнял обязанности главы областной госадминистрации.
До этого назначения Тюрин в 2019-2020 годах был адвокатом, управляющим партнером юридическо-консалтинговой группы компаний "Инстейт Груп", (Киев), в 2008-2021 – адвокатом, исполнительным директором юридической фирмы "С.Т. ПАРТНЕРС" (Киев).
Тюрин получил высшее образование в 2021 году в Хмельницком институте регионального управления и права (правоведение, юрист).