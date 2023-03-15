Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение руководителей трех областных государственных администраций.

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Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента 15 марта.

Речь идет об увольнении председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, председателя Одесской ОГА Максима Марченко и председателя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

Максим Марченко поблагодарил президента Зеленского за возможность руководить "самой лучшей областью" Украины.

"Хочу начать свое обращение с фразы, от которой я всегда получал наибольшее удовольствие - в области все спокойно, обстрелов не было… Хочу заверить всех жителей Одесской области, хотя и понимаю, как трудно в это поверить, но все же есть руководители, которые работают для людей и ради людей", – отметил он.

По его словам, самой высокой оценкой своей деятельности он считает одобрение жителей региона.

"Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце навсегда остаются в Одессе", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров на заседании 14 марта согласовал увольнение руководителей трех областей Украины.

Во время военного положения, напомним, они имеют статус начальников соответствующих областных военных администраций.

Ранее издание LB.ua уже сообщало, что Гадаю готовят замену. Отмечалось, что офис президента рассматривает на его место несколько кандидатур среди военных. Его якобы должны назначать послом Украины в Казахстане.

Гайдай был назначен руководителем Луганщины еще 25 октября 2019 года, до этого он три года (2015-2018) возглавлял Мукачевскую райадминистрацию Закарпатской области.

В свою очередь Гамалий был назначен 3 декабря 2020 года после увольнения в ноябре с этой должности Дмитрия Габинета.

Марченко же Зеленский назначил уже после российского полномасштабного вторжения – 1 марта 2022 года вместо Сергея Гриневецкого.