Зеленський звільнив керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення керівників трьох обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 15 березня.

Йдеться по звільнення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, голови Одеської ОДА Максима Марченка та голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія.

Максим Марченко подякув президенту Зеленському за можливість керувати "найкращою областю" України.

"Хочу розпочати своє звернення із фрази від якої я завжди отримував найбільше задоволення - в області все спокійно, обстрілів не було… Хочу запевнити всіх мешканців Одещини, хоча й розумію, як важко в це повірити, але все ж таки є керівники, які працюють для людей і заради людей", - зазначив він.

За його словами, найвищою оцінкою своєї діяльності він вважає схвалення жителів регіону.

"Боротьба триває… і я вважаю, що повинен робити те, що вмію найкраще – вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюсь, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи. Але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 14 березня погодив звільнення керівників трьох областей України.

Під час воєнного стану, нагадаємо, вони мають статус начальників обласних відповідних військових адміністрацій.

Раніше видання LB.ua вже повідомляло, що Гадаю готують заміну. Зазначалося, що Офіс президента розглядає на його місце кілька кандидатур серед військових. Його нібито мають призначати послом України в Казахстані.

Гайдай був призначений керівником Луганщини ще 25 жовтня 2019 року, до цього він три роки (2015-2018) очолював Мукачівську райадміністрацію Закарпатської області.

В свою чергу, Гамалій був призначений 3 грудня 2020 року після звільнення в листопаді з цієї посади Дмитра Габінета.

Марченка ж Зеленський призначив вже після російського повномасштабного вторгнення - 1 березня 2022 року замість Сергія Гриневецького.