В Запорожье избрали нового исполняющего обязанности мэра: перед этим действующий заявил о попытке "переворота"

Во время внеочередной сессии Запорожского городского совета 37 депутатов избрали новую исполняющую обязанности городского головы Запорожья – депутата от фракции "Слуга народа" Регину Харченко. Об этом решении сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, назвав его "историческим".

Федоров подчеркнул, что последняя полноценная сессия городского совета состоялась еще 22 декабря 2023 года, поэтому в течение четырех месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья, в частности работа критических коммунальных предприятий, были фактически заморожены.

“Но самым болезненным было то, что в течение 2-х лет полномасштабного вторжения город и область двигались по разным направлениям, с разрозненной позицией, что недопустимо во время военного времени. Мы должны помнить, что у нас один враг – и это Россия. Поэтому не должно быть никакой терпимости к коррупции, политиканству и внутренним врагам”, – написал глава Запорожской ОВА.

В то же время все 38 депутатов, присутствовавших на заседании 24 апреля, проголосовали за прекращение полномочий Анатолия Куртева, исполняющего обязанности секретаря городского совета и городского головы. Его назначили после отставки в 2021 году мэра Запорожья Владимира Буряка.

Правда, сам Анатолий Куртев уходить с должности не хотел: чиновник даже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением по созданию городской военной администрации Запорожской области. Он также заявил о давлении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления и попытку "совершить в городе политический переворот". Президент на обращение не отреагировал.

Напомним, что в августе НАПК по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева обнаружило незаконного обогащения более чем на 9 миллионов гривен.

Во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму.

Кто такая Регина Харченко?

Регина Харченко, избранная новой исполняющей обязанности городского головы Запорожья, родом из АР Крым. В 2013 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и с тех пор работала юристом в разных структурах, а также правозащитницей.

С 2016 года была помощником-консультантом депутата Запорожского областного совета. С 2020 года – сама депутат Запорожского городского совета от партии "Слуга народа". В 2022 году женщина окончила Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Публичное управление и администрирование".

Как передает "Суспильне Запорожье", до своего назначения Регина Харченко с трибуны сессионного зала объявила:

"Если говорить о городе Запорожье, то первый и основной момент, я бы хотела, чтобы Запорожье было безопасным, надежным и комфортным. Для всех. И чтобы решения, касающиеся города и его жителей, они безоговорочно принимались людьми, которые здесь живут, работают здесь и уплачивают здесь налоги”.

Также чиновник отметила, что в городе сформировалась негативная традиция, относительно "конфликта или перетягивания внимания между городом Запорожье и Запорожской областной военной администрацией".