Глава Запорожской ОВА Федоров рассказал, в каком состоянии сейчас ДнепроГЭС

Из-за массированного ракетного удара, который в марте армия РФ нанесла по Днепровской гидроэлектростанции, было частично разрушено дорожное полотно, а также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом на брифинге сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает "Укринформ".

"О восстановлении станций речь сейчас не идет. Все достаточно критично разрушено. Продолжается инвентаризация", – сказал он.

По его словам, сейчас можно говорить только о возобновлении логистики – дорожного полотна.

"До демонтажа не ясна степень разрушений опорных конструкций. Во время выполнения работ мы поймем серьезность работ, которые нам предстоит сделать. Но этот путь уже начат", – отметил глава ОВА.

Он уточнил, что уже проведены переговоры между ДнепроГЭС и потенциальным подрядчиком, выполняющим работы по дорожному полотну.

Приблизительно за 1,5 месяца институт, который непосредственно разрабатывал проект по строительству ДнепроГЭС, предоставит проектные решения, каким образом можно сделать эту работу.

ДнепроГЭС пострадала от вражеской атаки

Напомним, российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. В настоящее время энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Добавим, что ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара РФ по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн. гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.