В Запорожье и Запорожском районе сократили комендантский час

На территории Запорожья и Запорожского района будет уменьшена продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, решение об уменьшении продолжительности комендантского часа было принято 29 февраля на заседании Совета обороны Запорожской области.

"Уменьшили продолжительность комендантского часа в г. Запорожье и районе. Ситуация безопасности позволяет это сделать", - отметил Федоров.

Теперь комендантский час будет начинаться в 24:00 и завершаться в 05:00 утра.

До этого на территории г.Запорожья комендантский час действовал с 23:00 до 05:00 утра.

Кроме города Запорожья и Запорожского района на остальной территории Запорожской области комендантский час продлится с 21:00 до 5:00 из-за активных боевых действий.

Что такое комендантский час

Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.

Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

В регионах, где нет боевых действий, он продолжается пять часов, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - с 21:00 до 5:00, в Херсонской области - с 20:00 до 6:00.

Единственной областью, где комендантского часа нет, является Закарпатская.

Но там с 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории области.