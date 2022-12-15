Одесского телеком-провайдера уличили в продаже доступа к российским телеканалам

В Одессе разоблачен провайдер, предоставлявший беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов России и так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и полиции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным следствия, несмотря на запрет, введенный решением Совета национальной безопасности и обороны, предприятие не осуществило блокирование контента государства-агрессора.

Его сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ и временно оккупированных территорий Украины. Услуга по подключению стоила 3000 гривен, ежемесячная абонплата составила 250 гривен.

При этом установлено, что компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные устройства и проведено фиксирование трафика. Также в ходе обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с непризнанным Приднестровьем.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Дело по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (статья 27 и часть 2 статьи 110, а также часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса) расследуют следователи полиции при оперативном сопровождению сотрудников Департамента киберполиции Нацполиции и Службы безопасности Украины.

К следственным действиям привлекались также специалисты Украинского государственного центра радиочастот и специалисты из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел.