- Категорія
- ІТ та Телеком
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Одеського телеком-провайдера викрили на продажу доступу до російських телеканалів
В Одесі викрито провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів Росії та так званих "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та поліції.
За даними слідства, попри заборону рішенням Ради національної безпеки та оборони, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора.
Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 гривень, щомісячна абонплата становила 250 гривень.
При цьому встановлено, що компанія з 2016 року і до цього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одеської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В рамках розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з невизнаним Придністров'ям.
Справу за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності (стаття 27 і частина 2 статті 110, а також частина 6 статті 111-1 Кримінального кодексу) розслідують слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції та Служби безпеки України.
До слідчих дій також залучалися спеціалісти Українського державного центру радіочастот та спеціалісти з Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.