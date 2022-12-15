Одеського телеком-провайдера викрили на продажу доступу до російських телеканалів

В Одесі викрито провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів Росії та так званих "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та поліції.

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За даними слідства, попри заборону рішенням Ради національної безпеки та оборони, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора.

Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 гривень, щомісячна абонплата становила 250 гривень.

При цьому встановлено, що компанія з 2016 року і до цього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одеської області.

В рамках розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з невизнаним Придністров'ям.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Справу за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності (стаття 27 і частина 2 статті 110, а також частина 6 статті 111-1 Кримінального кодексу) розслідують слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції та Служби безпеки України.

До слідчих дій також залучалися спеціалісти Українського державного центру радіочастот та спеціалісти з Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.